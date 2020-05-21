14:12 21 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Сотрудник коммунальной службы дезинфицируют общественные пространства

ВОЗ: в мире может начаться вторая волна коронавируса

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (430)
25 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200521/14180828/VOZ-v-mire-mozhet-nachatsya-vtoraya-volna-koronavirusa.html

Эту пандемию не удастся установить, пока она не пройдет по всем уголкам мира, считает эксперт. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

"В регионах, где собираются ослаблять карантинные меры, население должно осознать, что риск заболевания еще не прошел", - рассказала она.

По словам Вуйнович, пандемию не удастся установить, пока она не пройдет по всем уголкам мира. Представитель ВОЗ отметила, что Россия приняла весь комплекс мер по сдерживанию пандемии внутри страны, и сильной эпидемиологической службе удалось своевременно сделать необходимые шаги.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (430)
Теги:
ВОЗ, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пещера тростниковой флейты, Китай
Флейты, мрамор и водопад: самые необычные пещеры мира - фотолента
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили полет над Черным морем
Полет российских бомбардировщиков над Черным морем - видео
Помощь узбекистанцам в РФ в период эпидемии коронавируса
Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться