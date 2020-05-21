ВОЗ: в мире может начаться вторая волна коронавируса

Эту пандемию не удастся установить, пока она не пройдет по всем уголкам мира, считает эксперт. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

"В регионах, где собираются ослаблять карантинные меры, население должно осознать, что риск заболевания еще не прошел", - рассказала она.

По словам Вуйнович, пандемию не удастся установить, пока она не пройдет по всем уголкам мира. Представитель ВОЗ отметила, что Россия приняла весь комплекс мер по сдерживанию пандемии внутри страны, и сильной эпидемиологической службе удалось своевременно сделать необходимые шаги.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.