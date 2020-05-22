В Москве объявлено о смягчении ограничений

С 25 мая заработает каршеринг, а передвигаться по столице теперь можно будет только с московскими пропусками.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Вчера вечером, 21 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.

"После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", — говорится в его блоге.

В итоге, с 25 мая частично возобновит работу каршеринг, однако машину можно будет взять в аренду не менее чем на пять дней при соблюдении ряда условий: у клиента должен быть цифровой пропуск на передвижение по городу, а передать машину новому клиенту можно будет только после обязательной дезинфекции автомобиля.

Передвигаться по столице теперь можно будет только с московскими пропусками. Разрешения, выданные другими регионами, действовать не будут. Гости столицы смогут получить код для поездок в городе уже сегодня.

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Также с 25 мая работу не в полном объеме возобновят МФЦ. В столице запустят только 88 многофункциональных центров, которые находятся в наиболее густонаселенных районах. Посещать их можно будет только по предварительной записи, посетителей и сотрудников обяжут носить маски и перчатки.

Напомним, за последние сутки в Москве выявили 2 913 новых случаев коронавируса, общее число заболевших составило 155,2 тысячи.