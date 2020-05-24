В России появился препарат от COVID-19 — его эффективность доказана

Сложнейший процесс производства лекарства ученым из российской лаборатории удалось наладить всего за два месяца. В инфекционные больницы страны "Авифавир" начнет поступать уже в июне.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Российские ученые разработали и успешно протестировали препарат для лечения коронавируса, сообщают "Вести".

Первую партию лекарства под названием "Авифавир" уже направили в больницы, и оно показало свою эффективность.

Так, отмечается, что пациенты с COVID-19, которым был назначен этот препарат, выздоровели в два раза быстрее.

"Этот препарат очень эффективен у больных, которых мы "ловим" в легкой степени течения заболевания. Идет регресс симптоматики и размера пневмонии", — заявил главный кардиолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ.

Своими ощущениями также поделилась вылечившаяся пациентка Ольга Сорокина — она стала одной из первых, кому было назначено экспериментальное лекарство. Женщина была госпитализирована с температурой +40 и воспалением легких.

По ее словам, давать "Авифавир" ей начали с первого дня, а уже на третий день пациентка стала чувствовать себя лучше.

И так произошло не только в ее случае. У большинства заболевших, кому было назначено лекарство, уже на третий день нормализовалась температура, а на пятый — тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Клинические исследования завершатся только через две недели, однако массовое производство уже запущено.

Таким образом, Россия станет одной из трех стран в мире, которым удалось разработать эффективный препарат. До сегодняшнего дня это были Япония (препарат "Фавипиравир", однако его трудно достать) и США ("Ремдизивир", он снижает среднюю продолжительность заболевания с 15 дней до 11).

По последним данным, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире уже превысило 5,31 миллиона, жертвами пандемии стали около 342 тысяч человек, выздоровели — свыше 2,11 миллиона.