Испания откроет границы для туристов уже с июля

Премьер-министр призвал жителей других стран не отказываться от планов посетить Испанию и заверил, что лето 2020 года будет туристическим сезоном.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. С 1 июля этого года Испания примет первых иностранных туристов с момента закрытия страны из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Он призвал жителей других стран не отказываться от планов посетить Испанию и заверил, что лето 2020 года будет туристическим сезоном.

А 8 июня планируется возобновить игры национального футбольного чемпионата, правда, без зрителей.

Грузия откроет границы для туристов уже в июле >>

Напомним, что Испанию закрыли для иностранцев с 17 марта. На данный момент в стране зарегистрировано 282 370 случаев, из которых 28 678 со смертельным исходом, а выздоровевших - более 196 тысяч.

Ранее стало известно, что Грузия также откроет свои границы для иностранцев с 1 июля.

Грузия, как известно, самая успешная страна в Европе по борьбе с коронавирусом: в стране с начала распространения заболевания в феврале этого года всего 610 заболевших на 3,7 миллиона граждан.