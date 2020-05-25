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Испания откроет границы для туристов уже с июля

© CC BY 2.0 / Juanedc / Costa Vasca
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200525/14203286/Ispaniya-otkroet-granitsy-dlya-turistov-uzhe-s-iyulya.html

Премьер-министр призвал жителей других стран не отказываться от планов посетить Испанию и заверил, что лето 2020 года будет туристическим сезоном. 

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. С 1 июля этого года Испания примет первых иностранных туристов с момента закрытия страны из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Он призвал жителей других стран не отказываться от планов посетить Испанию и заверил, что лето 2020 года будет туристическим сезоном. 

А 8 июня планируется возобновить игры национального футбольного чемпионата, правда, без зрителей.

Грузия откроет границы для туристов уже в июле >>

Напомним, что Испанию закрыли для иностранцев с 17 марта. На данный момент в стране зарегистрировано 282 370 случаев, из которых 28 678 со смертельным исходом, а выздоровевших - более 196 тысяч.

Ранее стало известно, что Грузия также откроет свои границы для иностранцев с 1 июля. 

Грузия, как известно, самая успешная страна в Европе по борьбе с коронавирусом: в стране с начала распространения заболевания в феврале этого года всего 610 заболевших на 3,7 миллиона граждан.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (432)
Теги:
граница, границы, туристы, турист, Туризм, Карантин, коронавирус, Испания



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