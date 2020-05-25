В России побит рекорд по уровню загрязнения воздуха

За последние пять лет по результатам первого квартала в среднем фиксировалось 25 случаев серьезных загрязнений.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года рекордно вырос на 57% по сравнению с 2019-м, сообщают российские СМИ.

По данным компании, за первый квартал 2020 года было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха. Это на 57 процентов больше, чем в аналогичный период 2019-го.

"Это рекордный показатель: за последние пять лет по результатам первого квартала в среднем фиксировалось 25 случаев серьезных загрязнений", — говорится в информации.

Среди населенных пунктов, наиболее пострадавших от загрязнения воздуха, указываются Улан-Удэ, Селенгинск, Чита, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск, Канск, рабочий поселок Чегдомын, Комсомольск-на-Амуре, Абакан, Черногорск, Шелехов и Кызыл.

Основными источниками загрязнения специалисты называют предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Воздух в Ташкенте за время карантина стал чище почти в два раза >>

Примечательно, что в Ташкенте индекс загрязнения атмосферного воздуха в столице за время режима самоизоляции понизился с 4,15 до 2,5 балла.

Во время карантина во многих городах воздух стал намного чище.