Отказ от карантина обернулся для Швеции глубоким экономическим кризисом

Эксперты считают, что если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, сообщает Bloomberg.

В апреле уровень безработицы в стране с учетом сезонных колебаний достиг 7,9%, что оказалось выше прогнозов. Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Важнейший вклад в ухудшение показателей в стране внесли сфера туризма и рестораны.

Однако, по мнению аналитика агентства Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

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На фоне роста безработицы власти обсуждают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон назвал законопроект крупнейшей атакой на трудящихся за десятилетия.

В настоящее время в стране зафиксировано свыше 34 тысяч зараженных, из которых более четырех тысяч скончались. По числу инфицированных и жертв страна в несколько раз превосходит соседей — Данию, Норвегию и Финляндию.