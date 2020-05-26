Дмитрия Пескова выписали из больницы после лечения от коронавируса

О заражении пресс-секретаря президента стало известно 12 мая. Последний раз он публично появлялся 30 апреля на совещании у Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы, он находится дома, сообщила Daily Storm его супруга, фигуристка Татьяна Навка.

"Все хорошо, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще на неделе карантина", — сказала Навка.

О заражении Пескова стало известно 12 мая. Последний раз он публично появлялся 30 апреля на совещании у Владимира Путина. По словам супруги, он принес вирус с работы.

Напомним, на прошлой неделе к работе вернулся премьер-министр Михаил Мишустин, который переболел коронавирусом и провел в больнице несколько дней.