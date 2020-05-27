Эксперт объяснил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад, но для подстраховки перед сном смартфон стоит переключать в режим полета.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству "Прайм" дал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, пишет РИА Новости.

"Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30 процентов и тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора", — рассказал аналитик.

По словам Когана, современные смартфоны менее опасны для здоровья людей, чем те, которые выпускались несколько лет назад. В то же время для подстраховки перед сном смартфон все же стоит переключать в режим полета, чтобы ограничить излучение сигналов, и не класть его под подушку, а в сознательном состоянии — пользоваться гарнитурой.

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По словам специалиста, уровень заряда батареи не следует опускать ниже 20-30%, а полной разрядки смартфона нужно в принципе избегать. Аналогичным образом, отметил он, не стоит часто полностью заряжать телефон, поскольку из-за этого батарея также быстро изнашивается.