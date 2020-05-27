С 1 июня в Москве возобновится непродовольственная торговля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва в ближайшие дни обеспечит отправку медикаментов и медицинских бригад в регионы для борьбы с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"Предлагаем с 1 июня отработать и в ближайшие день-два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю. Там работает около 300 тысяч человек и плюс там, конечно, у населения востребован целый ряд товаров, которые они не могут по электронной почте получить, ну это целый сектор услуг и экономики", - сказал Собянин.

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Президент РФ также попросил Собянина поддержать регионы и направить туда бригады московских медицинских работников. В первую очередь, по его словам, в помощи нуждаются Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также Забайкальский край.

Москва, отметил мэр, давно работает с регионами, а ведущие столичные клиники оказывают онлайн-консультации и поддержку тех или иных врачебных решений в субъектах.

В ближайшие дни медицинские бригады из Москвы отправятся в регионы РФ. Вместе с тем будут переданы средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты - то есть, все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку работе медицинских систем в регионах, отметил Собянин.