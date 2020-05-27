В России переименовали реку с неприличным названием

Река протекает в Адлерском районе Сочи, рядом с дорожным указателем "Река Херота" любили фотографироваться гости курорта.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Сочи местные власти решили вернуть реке, протекающей в Адлерском районе, первоначальное название, и дело здесь совсем не в желании восстановить историческую справедливость.

Речь идет о реке Херота, которая стала центром притяжения туристов из-за своего неблагозвучного названия.

Ее было решено переименовать в Хороту, сообщили в пресс-службе городского собрания.

"Вопрос о названии реки Херота неоднократно поднимался общественностью и краеведами, и оброс разного рода мифами, например, о том, что географический термин "Херота", якобы, появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некой Десятой роте", — говорится в сообщении.

Было проведено тщательное исследование различных исторических источников, в результате чего выяснилось, что эту реку гораздо чаще называли "Хорота", хотя также можно было услышать "Хирота", "Хуарота" и "Хвирта".

Окончательную ясность в данный вопрос внес Российский государственный военно-исторический архив.

"На карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций в 1836, 1837 и 1838 гг. и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории флигель-адъютантом Его Императорского Величества полковником А.С. Траскиным", — написал глава военно-исторического архива Александр Приютов.

Таким образом, исчезла одна из неофициальных российских достопримечательностей, которая притягивала туристов с чувством юмора.