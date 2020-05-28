Дональд Трамп планирует подписать указ о социальных сетях

Накануне он опубликовал два сообщения, где заявил, что голосование на выборах по почте приведет к масштабным фальсификациям.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, касающийся работы социальных сетей, сообщает газета Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

В среду Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Критика президента США была связана с тем, что ранее система социальной сети Twitter обозначила одно из его сообщений как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте.

Накануне Трамп опубликовал два сообщения, где заявил, что голосование на выборах по почте приведет к масштабным фальсификациям.

​Twitter обозначил данные записи специальной автоматической пометкой, призывающая пользователей проверить факты.

Причем это не просто пометка, а ссылка, ведущая на специальную страницу Twitter, где приводится статья издания Politico с громким заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".

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Соцсеть тезисно описывает краткое содержание этой публикации, где перечисляются некоторые некорректные моменты из заявлений главы Белого дома. Затем пользователям предлагается подборка материалов на эту тему.

Реакция Трампа не заставила себя долго ждать. Он обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и отметил, что соцсеть "душит свободу слова".