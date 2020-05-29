Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет 6 ноября в Узбекистане

На нынешней встрече главы правительств подписали ряд документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области образования, туризма, спорта, культуры и других направлениях.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Следующее заседание Совета глав правительств (СГП) государств-участников СНГ планируется провести 6 ноября в Узбекистане, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Совмина.

"Очередное заседание СГП СНГ состоится 6 ноября в Ташкенте", - сказала представитель пресс-службы.

Об этом стало известно в ходе очередной встречи глав правительств стран Содружества, состоявшейся в формате видео-конференц-связи. Участники дискуссии приняли проект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Документ отразил согласованные подходы стран Содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.

Кроме того, главы правительств подписали ряд документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности.

Сегодня же состоялся телефонный разговор премьеров России Михаила Мишустина и Узбекистана Абдуллы Арипова. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов российско-узбекского сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях.

Кроме того, премьер-министры затронули график двусторонних и многосторонних контактов.