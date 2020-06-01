Мусульманские организации ДСМР в Москве открыты

Молящихся обязали носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в два метра, при входе у них будут измерять температуру.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Религиозные организации Духовного собрания мусульман России (ДСМР) открыты для прихожан в Москве с 1 июня, а в регионах решение примет местное духовенство по согласованию с санитарными властями, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

"В Москве мусульманские организации в составе ДСМР с 1 июня разрешили посещение религиозных объектов при соблюдении мер, рекомендованных санитарными властями. Было бы хорошо, чтобы до вынесения рекомендаций они обсуждали бы их с религиозными организациями", - сказал Крганов.

По его словам, молящихся обязали носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в два метра, при входе у них будут измерять температуру. Также в ДСМР попросили людей старше 65 лет воздержаться от посещения мечетей.

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Напомним, в мае в Управлении мусульман Узбекистана сообщили об отмене коллективного праздничного намаза в честь окончания священного месяца Рамазан. Молитву рекомендовалось прочесть дома. Традиционное посещение больных, пожилых осуществлялось в соответствии с требованиями карантина.