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Мусульманские организации ДСМР в Москве открыты

© AFP 2018 / Irfan Licina
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200601/14266252/Musulmanskie-organizatsii-DSMR-v-Moskve-otkryty.html

Молящихся обязали носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в два метра, при входе у них будут измерять температуру.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Религиозные организации Духовного собрания мусульман России (ДСМР) открыты для прихожан в Москве с 1 июня, а в регионах решение примет местное духовенство по согласованию с санитарными властями, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

"В Москве мусульманские организации в составе ДСМР с 1 июня разрешили посещение религиозных объектов при соблюдении мер, рекомендованных санитарными властями. Было бы хорошо, чтобы до вынесения рекомендаций они обсуждали бы их с религиозными организациями", - сказал Крганов.

По его словам, молящихся обязали носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в два метра, при входе у них будут измерять температуру. Также в ДСМР попросили людей старше 65 лет воздержаться от посещения мечетей.

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Напомним, в мае в Управлении мусульман Узбекистана сообщили об отмене коллективного праздничного намаза в честь окончания священного месяца Рамазан. Молитву рекомендовалось прочесть дома. Традиционное посещение больных, пожилых осуществлялось в соответствии с требованиями карантина.

Теги:
коронавирус, Карантин, мусульмане, Москва, Москва, Россия, Россия



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