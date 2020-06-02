Как Елизавета II проводит время на карантине - фото

В комментариях пользователи отметили, что активность 94-летней королевы их вдохновляет. А сама Елизавета II в это время катается на лошадях.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. В Сети появились снимки британской королевы Елизаветы II на карантине.

Как оказалось, она с пользой проводит время на самоизоляции — занимается лошадьми и устраивает ежедневные конные прогулки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 31 Май 2020 в 2:30 PDT

В комментариях пользователи отметили, что активность 94-летней королевы их вдохновляет.

По информации британских газет, Елизавета II находится в прекрасном расположении духа и берет по максимуму от своего карантинного положения.

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Напомним, ранее у ее сына принца Чарльза, в конце марта был диагностирован коронавирус. Семидесятиоднолетний наследник британского престола через неделю после выздоровления принял решение вернуться к своим обязанностям.