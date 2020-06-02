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В России осенью начнется массовая вакцинация от коронавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (436)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200602/14271477/V-Rossii-osenyu-nachnetsya-massovaya-vaktsinatsiya-ot-koronavirusa.html

В случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. В России уже осенью можно начнется массовая вакцинация от коронавируса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", - заявил он на брифинге.

Также сегодня стало известно, что российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

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По его словам, разработчики этой вакцины методами генной инженерии встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок - ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки.

"И формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности", - добавил Чехонин.

По его словам, данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (436)
Теги:
коронавирус, вакцинация, Вакцина, Россия, Россия



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