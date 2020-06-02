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Полиция США выстрелила в продюсера Sputnik резиновыми пулями - фото

AP Photo / Julio Cortez
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200602/14272238/Politsiya-SShA-vystrelila-v-prodyusera-Sputnik-rezinovymi-pulyami-foto.html

Полицейские повалили женщину на землю, она смогла подняться, только когда один из протестующих ей помог.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Полиция в Вашингтоне выстрелила в продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями во время освещения протестов у Белого дома 1 июня, несмотря на то, что на шее у нее висела пресс-карта, рассказала сама Руссел РИА Новости.

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа
Sputnik / Николь Руссел
Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

По ее словам, 1 июня она освещала протесты у Белого дома, когда услышала, как полиция начала стрелять в протестующих. Руссел подбежала ближе, чтобы снять происходящее на видео, но полиция открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим и начала распылять в толпу слезоточивый газ.

"Когда я сказала, что я пресса, они закричали: "Подкрепление" и стали кидать светошумовые гранаты, следы от ударов остались у меня на бедре и животе. Через несколько секунд - все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ - в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, была резиновая пуля. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил", - рассказала Руссел.

После этого, по ее словам, полицейские повалили ее на землю, она смогла подняться, только когда один из протестующих ей помог.

Ранее, в воскресенье, 31 мая, корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, также подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом, после того как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. 

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Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из офицеров наступил коленом ему на шею. На записи задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Теги:
нападение, беспорядки, Sputnik, Sputnik, журналисты, Журналист, Вашингтон, США, США



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