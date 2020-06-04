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Всем полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда, предъявили обвинения

© Sputnik / Brian Smith
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200604/14289281/Vsem-politseyskim-prichastnym-k-gibeli-Dzhordzha-Floyda-predyavili-obvineniya.html

Дереку Чавену, который почти девять минут стоял коленом на шее Флойда, ужесточили обвинение. Ему грозит до 40 лет в тюрьме.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Трем бывшим офицерам, проходящих по делу афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе при задержании, предъявлены обвинения, сообщает телеканал Fox News.

"Бывших полицейских Томаса Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что на месте преступления были четверо полицейских: Томас Лейн, Александер Куэнг, Ту Тао, а также Дерек Чавен, который уже задержан и обвиняется в убийстве Флойда. Все они были вскоре уволены из полиции.

Дереку Чавену, который почти девять минут стоял коленом на шее Флойда, ужесточили обвинение. Изначально его обвиняли в убийстве по неосторожности, за которое ему грозило 25 лет лишения свободы, а сейчас — в убийстве без умысла. За это преступление срок тюремного заключения может составлять до 40 лет. 

Дерек Чавен, Ту Тао, Александр Куэнг, Томас Лейн
© AFP 2018 / HANDOUT
Дерек Чавен, Ту Тао, Александр Куэнг, Томас Лейн

Напомним, беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В Интернете появились кадры, на которых видно, что на Флойда надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

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На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

Теги:
Полиция, полиция, полицейский, беспорядки, Расизм, США, США



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