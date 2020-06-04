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Бюджет полиции Лос-Анджелеса могут сократить для помощи афроамериканцам

© Sputnik / Brian Smith
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200604/14290994/Byudzhet-politsii-Los-Andzhelesa-mogut-sokratit-dlya-pomoschi-afroamerikantsam.html

В ходе пресс-конференции власти города рассказали, что намерены внести изменения в работу полиции и помочь темнокожему населению.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Бюджет полиции Лос-Анджелеса могут сократить на 100-150 миллионов долларов, чтобы помочь афроамериканскому сообществу города, сообщили власти Лос-Анджелеса.

В ходе пресс-конференции власти города рассказали, что намерены внести изменения в работу полиции и помочь темнокожему населению.

"Эти меры включают пересмотр бюджета полицейского управления. Комиссия намерена работать совместно с администрацией города, главным аналитиком по законодательству и офисом мэра, чтобы установить сокращение бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса в размере 100-150 миллионов долларов", - сказала президент Полицейской комиссии Лос-Анджелеса Эйлин Декер.

На данный момент власти работают над выделением 250 миллионов долларов для инвестирования в программы поддержки сообществ, "в том числе благодаря сокращению бюджета полицейского управления Лос-Анджелеса".

Напомним, трем бывшим офицерам, проходящих по делу афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе при задержании, предъявлены обвинения.

© Sputnik / Brian Smith
Всем полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда, предъявили обвинения

Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В Интернете появились кадры, на которых видно, что на Флойда надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

Теги:
беспорядки, полицейский, Полиция, полиция, Лос-Анджелес, США, США



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