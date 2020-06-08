МИА "Россия сегодня" запустило портал акции "Пожалуйста, дышите!"

Цель акции - собрать истории о тех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса, в единый тематический портал на сайте РИА Новости - breathe.ria.ru.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Начал работу портал онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!".

Цель акции - собрать истории о тех, кто работает на передовой борьбы за жизнь и здоровье россиян в эпидемию коронавируса, в единый тематический портал на сайте РИА Новости - breathe.ria.ru.

Акция - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, общественного движения "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также организации "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф.

Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

Портал акции (breathe.ria.ru) представляет собой коллаж из фотографий ее героев - врачей, волонтеров, медсестер, фельдшеров и санитаров, бригад скорой помощи. Наведя курсор на каждую из фотографий, можно узнать имя героя, а также прочесть его историю. Тем, кто хочет поделиться историей со словами благодарности, необходимо заполнить форму заявки на портале breathe.ria.ru. Полные правила акции также указаны на портале. Хэштег акции - #пожалуйстадышите.

"Уже к началу работы портала акции "Пожалуйста, дышите!" мы получили свыше десятка историй о врачах и волонтерах. География этих историй впечатляет - от Магадана и Ярославля до Аксайского района Ростовской области и села Чемодановка под Пензой, Волгограда, Павловска, Москвы, Санкт-Петербурга. В таком резонансе нашла выражение идея широкой, народной, спонтанной благодарности медикам. Уверен, этой акцией мы сможем повысить престиж врачей, всей профессии в целом. Нам важно, чтобы об этих замечательных людях, которые самоотверженно работают ради нас, помнили", - подчеркнул генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Срок проведения акции "Пожалуйста, дышите!" – до 30 июня, с возможным его продлением.

Из присланных в рамках акции историй будет собрана гигантская фото- и видеомозаика из нескольких тысяч портретов врачей и волонтеров, защищающих здоровье людей в период пандемии.

Она будет доступна в социальных сетях медиагруппы, а также транслироваться на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.