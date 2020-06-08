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Россия открыла границы для въезда-выезда некоторых граждан

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200608/14310811/Rossiya-otkryla-granitsy-dlya-vezda-vyezda-nekotorykh-grazhdan.html

Глава кабмина на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о принятии такого решения. 

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезжать и выезжать из страны россиянам и иностранцам для лечения или ухода за близкими родственниками, документ от 6 июня вступает в силу немедленно, сообщает РИА Новости.

Глава кабмина на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о принятии такого решения. 

"...слова "въезжающих в Российскую Федерацию," исключить; ... дополнить абзацами... лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России", - говорится в распоряжении.

Кроме того, послабления касаются "лиц, однократно въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, и копии документа, подтверждающего степень родства".

Узбекистанцы могут получить разрешение на выезд в Россию — условия >>

Такие же группы россиян могут выезжать из страны. Помимо этого, россиянам можно выехать за рубеж учиться или работать, если у них есть все необходимые документы от принимающей стороны.

Напомним, свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.

Теги:
въезд, коронавирус, Карантин, Авиасообщение, Россия, Россия



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