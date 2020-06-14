Министр здравоохранения Казахстана госпитализирован с коронавирусом

У чиновника не бессимптомная форма заболевания, поэтому Елжан Биртанов был помещен на лечение в инфекционную больницу.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Министр здравоохранения Елжан Биратнов госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом. Об этом сам глава Минздрава сообщил в своем Facebook, передает Sputnik Казахстан.

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь", - рассказал Биртанов.

Министр отметил, что риск заболеть есть всегда, несмотря на строгие санитарные меры.

"Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19", - пояснил Биртанов.

Министр обратился к казахстанцам с просьбой соблюдать "личный карантин" и придерживаться рекомендаций по профилактике. А в случае появления симптомов заболевания, глава ведомства рекомендовал незамедлительно обратиться к врачу.

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