В России задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

У несовершеннлетнего изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Способы изготовления взрывного устройства он нашел в Интернете.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. ФСБ России задержала в Волгограде подростка с бомбой, готовившего массовое убийство в школе, сообщает РИА Новости.

"В его арсенал входили бомбы и коктейли Молотова, а также поражающие элементы (гайки, гвозди), которые он хранил у себя дома. Для подготовки коктейлей Молотова подросток использовал различные горючие жидкости, в том числе машинное масло и бензин, а также признается, что способы изготовления бомб он находил в Интернете", - говорится в информации.

Как уточнили в СК РФ, 14-летнему подростку инкриминируется совершение преступлений по статьям "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом".

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Напомним, в апреле было предотвращено нападение подростка на школу в Тюменской области. Тогда у задержанного изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.