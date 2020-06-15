В Москве объявлено о новом этапе снятия ограничений

Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений: открываются летние веранды кафе и ресторанов, сообщал мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Сегодня – по прошествии недели – мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! И это, честно говоря, просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня", - написал Собянин.

Итак, с 16 июня в Москве открывются летние веранды и рестораны, снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Свою работу вновь возобновляют библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие учреждения. Вновь открываются также музеи, выставочные залы и зоопарки. Приобрести билеты можно будет только онлайн. Горожане смогут посещать и спортивные мероприятия, но при заполняемости трибун не более чем на 10%.

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При этом мэр столицы подчеркнул, что вероятность заражения вирусом уменьшилась, но полностью не исчезла. Собянин выразил благодарность врачам и медсестрам и всем медработникам, которые борются за жизнь граждан страны. Он также поблагодарил москвичей за понимание и поддержку.