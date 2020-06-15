"Образы войны" - онлайн-архив, куда можно загрузить фотографии ветеранов

К акции уже присоединились музеи стран СНГ, европейские архивы и институт в Токио, сообщает Россотрудничество.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Первый бесплатный фотобанк "Образы войны" www.imagesofwar.ru, созданный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне при поддержке Россотрудничества выходит на международный уровень. По словам заместителя руководителя агентства Михаила Брюханова, теперь с проектом будет сотрудничать ряд стран СНГ и Европы.

В частности, к российскому проекту хотят присоединиться Национальный музей истории Азербайджанской Республики, представительство Международного союза "Наследники Победы" в Азербайджане, музей истории блокады Ленинграда им. А.А.Кутановой в Кыргызстане, "Музей военной истории "Майр Айастан" Министерства Обороны Республики Армения, Национальный Архив Армении, Западно-Казахстанское областное общественное объединение "Центр русской культуры", негосударственное учреждение образования "Казахстанский университет инновационных и телекомуникационных систем", общественная организация "Русское национально-культурное сообщество" в Киеве.

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Кроме того, сотрудничать с фотобанком намерены исторический архив Сербии, ассоциация фотографов Кипра и две организации в Японии – Токийский институт русского языка и Ассоциация сотрудничества между Европой и Азией.

Проект "Образы войны" представляет собой электронную базу фотографий времен Второй мировой войны. На сегодняшний день архив также поддерживают Российское военно-историческое общество, Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Московский Мультимедиа Арт Музей, Российский фондом культуры, Российское историческое общество и Музей Победы. В фотобанк загружено уже более 2 тысяч снимков.

Как заявил в ходе онлайн-встречи с журналистами помощник президента РФ Владимир Мединский, в фотоархиве собраны работы таких знаменитых военных фотокорреспондентов, как Евгений Халдей, Борис Кудояров, Иван Шагин. Однако проект нуждается и в фотографиях рядовых граждан.

"Посетителям портала "Образы войны" предоставлена возможность самостоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов, - сказал Мединский. – Таким образом, каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти".

При этом Владимир Мединский призвал пользователей максимально точно заполнять формуляр при загрузке фотографий.

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"Нужно указывать, кто изображен, при каких обстоятельствах, чтобы была подлинность и факт, - подчеркнул он. – Чем больше фактов, тем меньше возможностей для фальсификации истории, которую сейчас многие пытаются переосмыслить".

Как подчеркнул советник Владимира Путина, главная цель проекта – не допустить искажения подвига советских солдат, и совместная работа с другими государствами играет здесь важную роль.