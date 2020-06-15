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Оружие, архивное фото

Перестрелка в Москве: мужчина ранил нескольких полицейских - видео

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200615/14345552/Perestrelka-v-Moskve-mujchina-ranil-neskolkikh-politseyskikh-video.html

Один из полицейских, получивших ранение в результате стрельбы на юго-западе Москвы, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. В Москве средь бела дня произошла стрельба на Ленинском проспекте: мужчина ранил двух полицейских и одного гражданского, сообщает РИА Новости.

"Один из полицейских, получивших ранение в результате стрельбы на юго-западе Москвы, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Раненый доставлен в Главный клинический госпиталь МВД на Октябрьском поле.

Известно, что подозреваемый уже задержан, на место происшествия выехали следователи, криминалисты и руководитель управления Андрей Стрижов.

По данным очевидцев, ЧП случилось у гостиницы "Салют", дороги перекрыты.

Теги:
полицейский, стрельба, Россия, Россия, Москва, Москва, видеоролик, Видео



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