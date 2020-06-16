В мессенджере WhatsApp появились денежные переводы

Переводы выполняются и отображаются прямо в чате WhatsApp - так же, как и обычные сообщения. Подтверждать платеж нужно шестизначным PIN-кодом или отпечатком пальца.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. WhatsApp объявил о запуске функции денежных переводов внутри приложения, сообщает компания Facebook, которой принадлежит мессенджер.

"Первой возможность отправлять и получать деньги с помощью сервиса Facebook Pay стала доступна в Бразилии", - говорится в сообщении.

Переводить средства можно как частным лицам, так и владельцам малого бизнеса. Например, можно проконсультироваться с представителями бренда прямо в чате и сразу же оплатить товар. С пользователей WhatsApp комиссии не берет, однако с компаний взимается сервисный сбор за получение платежей.

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Переводы выполняются и отображаются прямо в чате WhatsApp - так же, как и обычные сообщения. Подтверждать платеж нужно шестизначным PIN-кодом или отпечатком пальца.

Представители сервиса заметили, что новая возможность "очень скоро" может стать доступна и в других странах.