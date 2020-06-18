В Twitter теперь можно публиковать голосовые сообщения

Пока что новая функция доступна только ограниченному числу пользователей с iOS, но в ближайшие недели голосовые сообщения смогут отправлять все обладатели мобильных устройств Apple.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Социальная сеть Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений, объявили на сайте компании.

Длительность каждого голосового твита не должна превышать 140 секунд.

"С сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая сделает использование Twitter более человечным", — говорится в информации.

Пока что новая функция доступна только ограниченному числу пользователей с iOS, но в ближайшие недели голосовые сообщения смогут отправлять все обладатели мобильных устройств Apple. Появится ли функция у владельцев Android, в компании не уточняют.

Напомним, ранее соцсеть Twitter начала тестировать новый формат сообщений, они получили название fleets. Как пояснили в компании, такие сообщения исчезают через 24 часа и не получают ретвиты, лайки или публичные ответы.