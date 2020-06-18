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Охотничий карабин в оружейном магазине

Мужчина в Москве убил двух женщин и ребенка в жилом доме

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200618/14366822/Muzhchina-v-Moskve-ubil-dvukh-zhenschin-i-rebenka-v-zhilom-dome.html

Инцидент со стрельбой произошел на улице Приорова (район Коптево). Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В жилом доме в Москве произошла стрельба: мужчина убил двух женщин, ребенка и застрелил себя, сообщает РИА Новости.

"Инцидент произошел на улице Приорова (район Коптево). Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы проверит соблюдение требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче после стрельбы с четырьмя погибшими на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что у злоумышленника были охотничий гладкоствольный карабин "Сайга-12-1" и пистолет "МР-80-13Т". Якобы лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в этом году: в апреле (на пистолет) и в марте (на карабин).

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Северного административного округа Григорий Радионов.

Теги:
самоубийство, Убийство, стрельба, Происшествие, дети, Россия, Россия, Москва, Москва



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