"Алло, это Кремль?": Путин рассказал о звонках внуков ему на работу

Ранее в нескольких интервью российский лидер признавался, что у него двое внуков и он их очень любит, однако времени на игры с ними почти нет.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. О своей жизни президент России Владимир Путин говорит крайне мало. Однако в интервью в фильме "Россия.Кремль.Путин" глава государства все же раскрыл некоторые подробности о семье и взаимоотношениях с близкими.

Так, российский лидер рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу в Кремль.

"Дозвониться могут, они дозваниваются", — сказал Путин.

В 2017 году во время "прямой линии" президент РФ рассказал о том, что у него двое внуков: один на тот момент только недавно родился, а второй уже ходил в детский сад.

Путин тогда рассказал, что его дочери живут в России и не имеют какого-либо отношения к политике.

"Мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормально, рядовой жизнью", — рассказывал в 2017-м глава государства.

Отвечая на вопрос о том, почему он так мало рассказывает о своих внуках, Путин отметил, что не хотел бы, чтобы они выросли "принцами крови".

"Я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка", — делился президент.

Он также попросил журналистов отнестись с пониманием к его желаниям.