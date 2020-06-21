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Президент РФ В. Путин

Как мировые державы отреагировали на статью Путина о Второй мировой войне

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200621/14381086/Kak-mirovye-derzhavy-otreagirovali-na-statyu-Putina-o-Vtoroy-mirovoy-voyne.html

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, критика со стороны западных стран была вполне предсказуемой.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. На днях вышла статья президента РФ Владимира Путина, посвященная анализу событий Второй мировой войны и роли советского народа, бившегося против нацизма 75 лет назад.

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Кроме того, российский лидер упомянул о некоторых тенденциях современности, как то — переписывание истории и намеренное искажение исторических фактов.

Путин призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

Данная статья вызвала неоднозначную реакцию со стороны Запада.

В частности, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, многие страны раскритиковали некоторые тезисы Путина, что было вполне ожидаемо.

"К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемая, хотя непонятная, потому что, все-таки, опять же повторяю, статья Путина основывается на архивных документах, на известных ранее и не известных доселе, которые были открыты только во время работы президента над этим материалом, поэтому здесь не идет речи о какой-то интерпретации, здесь идет речь об изложении неопровержимых и задокументированных фактов, исторических фактов", — заявил Песков в эфире Первого канала.

Между тем, по словам пресс-секретаря, "нет худа без добра", ведь сам факт того, что подобная реакция есть, говорит о том, что статья вызвала настоящий интерес и ее читают.

А раз ее читают, значит, "есть слабая надежда, что каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом", заключил Песков.

Теги:
СССР, Россия, Дмитрий Песков, история, Вторая мировая война, Владимир Путин, статья



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