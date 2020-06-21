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Чем защищена Россия от ракетного удара США через Северный полюс — эксперт

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200621/14382009/Chem-zaschischena-Rossiya-ot-raketnogo-udara-SShA-cherez-Severnyy-polyus--ekspert.html

Планы Москвы по освоению Арктики и Северного морского пути вызывают резкое неприятие со стороны Вашингтона, который ищет пути совершенствования схем воздушной войны с Россией. Москва, в свою очередь, вынуждена принимать ответные меры.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. На российском вооружении находятся современные средства противовоздушной обороны, способные надежно защитить страну от атаки США через Северный полюс. 

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Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью РИА Новости.

Военный эксперт перечислил вооружение, которым оснащен Северный флот России. Это — зенитные ракетные системы С-400 и модернизированный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, на Кольском полуострове стоят на вооружении ЗРК "Тор-М2ДТ", предназначенные для защиты воздушных границ РФ в условиях экстремального климата.

Коротченко также упомянул о передовых системах в сфере радиолокации таких, как, например, станции "Небо-М" для противовоздушной обороны.

По словам эксперта, планы РФ по освоению Арктики и Северного морского пути идут вразрез с планами Соединенных Штатов. В связи с этим Вашингтон, стоящий во главе НАТО, будет увеличивать свою активность в данной регионе.

РФ, следовательно, необходимо также усиливать защиту границ и увеличивать свой военный потенциал на этой территории.

Теги:
противоракетная оборона, США, Россия



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