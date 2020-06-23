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Руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева

Главный редактор Sputnik Эстония рассказала ОБСЕ о давлении на СМИ

Sputnik / Vadim Ancupov
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Тема:
Ситуация вокруг приостановки деятельности сайта Sputnik Эстония (25)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200623/14391797.html

В Эстонии наблюдаются явные нарушения принципов свободы слова, власти не соблюдают принципы демократии, преследуя российские СМИ, – Черышева о ситуации со Sputnik Эстония.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Эстонские власти не прислушались к рекомендациям различных европейских структур и не изменили своей позиции в отношении Sputnik Эстония, который вынужденно ограничил до минимума свою деятельность. Об этом руководитель издания Елена Черышева рассказала участникам онлайн-совещания ОБСЕ по правам человека.

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© Sputnik /
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В Эстонии наблюдаются явные нарушения принципов свободы слова, отметила журналист. В частности, по словам Черышевой, эстонские власти открыто используют различные формы и инструменты давления на редакцию Sputnik Эстония.

В конце 2019 года Департамент полиции и погранохраны республики разослал всем сотрудникам издания письма с ультиматумом: если журналисты не прекратят сотрудничество с российским агентством, на них заведут уголовные дела по статье "Несоблюдение европейских санкций". Под ними власти страны подразумевают ограничения, введенные в 2014 году против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. При этом само агентство не значится ни в одном санкционном списке.

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Тем не менее в связи с выдвинутыми угрозами с 1 января 2020 года сайт издания работает в чрезвычайном режиме, а сотрудникам редакции пришлось разорвать контракты со Sputnik Эстония.

"Это самый яркий случай борьбы с инакомыслием, - заявила Елена Черышева. – Только эстонские полицейские позволяют себе распространять действия персональных санкций на российское государственное СМИ".

Также Елена Черышева напомнила, что в конце декабря прошлого года на фоне событий вокруг журналистов Sputnik Эстония премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал эстонскую демократию примером для всего мира.

"Я так понимаю, что он считает угрозы журналистам со стороны полиции демократией. А откровенные репрессии в отношении неугодных СМИ – это свобода слова по-эстонски", - подчеркнула Черышева в своей речи на конференции ОБСЕ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир изначально был категорически не согласен с позицией Эстонии. В декабре 2019 года Дезир обратился к эстонским властям с призывом воздержаться от давления на Sputnik Эстония, назвав ограничения работы редакции ненужными. "Это может негативно повлиять на свободный поток информации", - писал Дезир на своей странице в Twitter.

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"Жаль, что вы не были услышаны", - обратилась к Арлему Дезиру Елена Черышева в конце своего выступления.

Совещание ОБСЕ по правам человека (HDIM) – это крупнейшая в Европе ежегодная конференция, в которой принимают участие делегации 57 стран ОБСЕ, представители структур ОБСЕ, а также члены международных и общественных организаций. Спикеры конференции обсуждают свободу СМИ, демократию и вопросы безопасности журналистов по всему миру. По итогам совещания участники предлагают рекомендации для решения наиболее актуальных вопросов.

В этом году совещание проходит под председательством Албании в онлайн-формате в связи с пандемией.

Тема:
Ситуация вокруг приостановки деятельности сайта Sputnik Эстония (25)
Теги:
ОБСЕ, свобода слова, Sputnik, Эстония



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