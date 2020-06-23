Стали известны лучшие вузы России по версии Forbes

Из прошлогодней тройки лидеров свои позиции сохранил только МФТИ: он и в 2019-м занимал третье место.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Журнал Forbes назвал 100 лучших вузов России.

"На первом месте оказался Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (68,07 балла). Прошлогодний лидер МИСиС в этом году занял 16-е место", - говорится в сообщении.

На втором месте расположился МГУ с 67,55 балла. На третьем месте — Московский физико-технический институт (53,04 балла).

Из прошлогодней тройки лидеров свои позиции сохранил только МФТИ: он и в 2019-м занимал третье место.

В этом году Forbes изменил методику рейтинга, что привело к перестановкам в нем. Так, изменения коснулись метрики "Качество образования" - там появился параметр "Качество преподавателей̆", состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и долю иностранных преподавателей.

Параметр "Международная деятельность" теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе, организацию зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.

Также в числе десяти лучших вузов России оказались МГТУ им. Н.Э. Баумана (47,06 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (45,46 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (45,1 балла), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (44,98 балла) и Российская экономическая школа (43,93 балла).