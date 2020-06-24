Стало известно, почему глава Кыргызстана отсутствовал на параде в Москве

Оказалось, что по прилете в российскую столицу, у двоих членов делегации был выявлен COVID-19. В связи с этим Сооронбай Жээнбеков решил воздержаться от участия в параде.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. На Красной площади состоялся парад в честь 75-летия Победы.

На нем присутствовали лидеры многих стран — Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Кроме того, на торжество приехали председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась. Европейские страны были представлены на уровне министров и послов.

На параде Победы также должен был присутствовать лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Несмотря на свой визит в Москву, в мероприятии участия он так и не принял.

Дело в том, что по прилете в российскую столицу у двоих сопровождающих кыргызской делегации выявили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Жээнбекова.

"Согласно алгоритму, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете сдали тест на COVID-19. У заведующего отделом внешной политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат", — говорится в сообщении.

В связи с этим глава Кыргызстана принял решение воздержаться от участия в торжественном мероприятии.

Напомним, что в этом году в параде поучаствовали военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии и стран Центральной Азии.

Парадный расчет ВС Узбекистана прошел под командованием первого заместителя командующего Ташкентским военным округом Шокира Хаирова.

Накануне глава республики Шавкат Мирзиёев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств поздравили друг друга и народы обеих стран с праздником, подчеркнув, что "это – общая история, общая победа".