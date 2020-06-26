Для водителей в России начнут действовать новые правила

Под запрет на ввоз с 1 июля попал праворульный транспорт, а легализовать тюнинг своего авто станет еще сложнее.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В России уже с 1 июля вступают в силу изменения для водителей: импорт праворульных машин, легализация тюнинга и порядок медицинского освидетельствования для получения прав, сообщает Autonews.

"Под запрет на ввоз с 1 июля попал праворульный транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Что касается легковых автомобилей, то усложняется процедура их растаможки: пошлины будут зависеть от возраста и экологического класса праворульного автомобиля", - говорится в информации.

Также некоторым автолюбителям теперь придется сдать дополнительные анализы. Однако новая мера коснется только тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками Для диагностики употребления алкоголя будут использоваться лабораторные исследования крови или мочи.

Установку газобаллонного оборудования, лебедки, фаркопа и багажника с 1 июля можно будет легализовать только после проверки в специальной лаборатории.

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Напомним, в России с этого года изменились правила экзамена на водительские права. В частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях, также запретят после лишения возвращать права нарушителям, которые не оплатили штрафы.