Кто-то объясняет растущее число выявленных заражений более активными темпами тестирования, однако критики считают, что ключевую роль сыграло смягчение карантинных мер.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В США официально началась вторая волна коронавируса, еще сильнее, чем раньше, сообщает The Time.

"В прошедший четверг было выявлено 37 077 новых случаев заражения коронавирусом: это максимальный дневной прирост за все время пандемии", - говорится в сообщении.

В Техасе, а также в Калифорнии и Флориде были зафиксированы рекордные цифры дневного прироста заболеваний. Губернаторы начали постепенно замедлять смягчение карантинных мер.

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Губернатор Флориды Рон Десантис объяснил растущее число выявленных заражений более активными темпами тестирования, однако критики считают, что ключевую роль сыграло смягчение карантинных мер.

Напомним, по последним данным, в США более 2,41 миллиона зараженных коронавирусом. 122 550 человек умерли от вызванной им пневмонии COVID-19.