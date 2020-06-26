23:17 26 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск

В США официально началась вторая волна коронавируса

© AFP 2018 / Valerie Macon
В мире
Получить короткую ссылку
46310
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200626/14422545/V-SShA-ofitsialno-nachalas-vtoraya-volna-koronavirusa.html

Кто-то объясняет растущее число выявленных заражений более активными темпами тестирования, однако критики считают, что ключевую роль сыграло смягчение карантинных мер.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В США официально началась вторая волна коронавируса, еще сильнее, чем раньше, сообщает The Time.

"В прошедший четверг было выявлено 37 077 новых случаев заражения коронавирусом: это максимальный дневной прирост за все время пандемии", - говорится в сообщении.

В Техасе, а также в Калифорнии и Флориде были зафиксированы рекордные цифры дневного прироста заболеваний. Губернаторы начали постепенно замедлять смягчение карантинных мер.

США стали первыми в мире по заболеваемости коронавирусом >>

Губернатор Флориды Рон Десантис объяснил растущее число выявленных заражений более активными темпами тестирования, однако критики считают, что ключевую роль сыграло смягчение карантинных мер.

Напомним, по последним данным, в США более 2,41 миллиона зараженных коронавирусом. 122 550 человек умерли от вызванной им пневмонии COVID-19.

Теги:
Карантин, США, США, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Хабиб Нурмагомедов
Самые успешные до 40 лет в России - фотолента
Флешмоб от кемеровских автомобилистов ко Дню Победы
Автомобилисты в Кемерово устроили флешмоб ко Дню Победы
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться