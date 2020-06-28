21:34 28 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск

COVID-19 подтвердился еще у 9 сотрудников аппарата президента Кыргызстана

© Sputnik / Host photo agency / Maksim Blinov
В мире
Получить короткую ссылку
173 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200628/14434488/COVID-19-podtverdilsya-esche-u-9-sotrudnikov-apparata-prezidenta-Kyrgyzstana-.html

У восьми сотрудников аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус. Сейчас инфекцию подтвердили еще у девяти человек.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. На днях стало известно, что у восьми сотрудников аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус. 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
© Sputnik / Сергей Гунеев
У главы Кыргызстана не обнаружили COVID-19

Все они сдали анализы после того, как инфекцию выявили у членов делегации президента Сооронбая Жээнбекова во время поездки в Москву.

Тогда, к слову, подозрение на наличие COVID-19 было у самого Жээнбекова, однако позднее результаты оказались отрицательными.

Тем не менее, вирус продолжает распространяться в администрации главы республики. Сообщается о том, что коронавирус диагностировали еще у девяти работников аппарата.

"После обнаружения коронавирусной инфекции накануне у 8 сотрудников аппарата президента Кыргызстана все сотрудники сдали анализы. По их результатам еще у 9 сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева анализы на наличие коронавируса подтвердили положительный результат. Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента на сегодня составило 17 человек", — говорится в официальном сообщении.

 На данный момент, все заболевшие находятся дома на самоизоляции под присмотром врачей. Сообщается, что инфицированные члены администрации президента продолжают работать в удаленном режиме.

Их общее состояние оценивается как удовлетворительное, хотя в каждом конкретном случае болезнь протекает по-разному.

Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Президент, коронавирус, Кыргызстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Военные РФ перехватили над Черным морем самолеты-разведчики США — видео
Олимпийские герои Узбекистана
Олимпийская гордость Узбекистана: призеры Игр разных лет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться