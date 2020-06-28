COVID-19 подтвердился еще у 9 сотрудников аппарата президента Кыргызстана

У восьми сотрудников аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус. Сейчас инфекцию подтвердили еще у девяти человек.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. На днях стало известно, что у восьми сотрудников аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус.

Все они сдали анализы после того, как инфекцию выявили у членов делегации президента Сооронбая Жээнбекова во время поездки в Москву.

Тогда, к слову, подозрение на наличие COVID-19 было у самого Жээнбекова, однако позднее результаты оказались отрицательными.

Тем не менее, вирус продолжает распространяться в администрации главы республики. Сообщается о том, что коронавирус диагностировали еще у девяти работников аппарата.

"После обнаружения коронавирусной инфекции накануне у 8 сотрудников аппарата президента Кыргызстана все сотрудники сдали анализы. По их результатам еще у 9 сотрудников, в том числе и у руководителя аппарата Досалы Эсеналиева анализы на наличие коронавируса подтвердили положительный результат. Общее количество заболевших сотрудников аппарата президента на сегодня составило 17 человек", — говорится в официальном сообщении.

На данный момент, все заболевшие находятся дома на самоизоляции под присмотром врачей. Сообщается, что инфицированные члены администрации президента продолжают работать в удаленном режиме.

Их общее состояние оценивается как удовлетворительное, хотя в каждом конкретном случае болезнь протекает по-разному.