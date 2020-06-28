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"Все были против": Путин о реакции окружения на его визит в Коммунарку

© Sputnik / Alexei Druzhinin
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200628/14434637/Vse-byli-protiv-Putin-o-reaktsii-okruzheniya-na-ego-vizit-v-Kommunarku.html

По словам российского лидера, его поездка в одно из самых, пожалуй, опасных медучреждений в эпоху пандемии была оправдана, поскольку она была на тот момент необходима.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он принял решение посетить больницу №40 в Коммунарке, несмотря на попытки окружения отговорить от этого.

"Даже не то, что пытались. Все были против", — заявил глава государства в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, поездка в Коммунарку не была настолько высоким риском, как все считают.

"Зачем я туда пошел? Первое, что я хотел, посмотреть своими глазами, как там все устроено. Я всегда так поступал. Везде! Где бы что ни происходило", — рассказал Путин.

Между тем, как отметил президент, перед поездкой он, разумеется, проконсультировался со специалистами и изучил, как было бы максимально безопасно посетить одно из главных медучреждених, где лежат пациенты с COVID-19.

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Путин в спецкостюме посетил больных коронавирусом — видео

Напомним, что российский лидер посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Путин зашел в здание больницы в спецкостюме и пообщался с главным врачом Денисом Проценко.

Позднее выяснилось, что тот заболел COVID-19. Это, в свою очередь, вызвало опасения, что президент РФ также мог заразиться.

Комментируя это, Путин отметил, что экипировка не помешала главврачу больницы Денису Проценко заболеть, но такое случается.

"Такой риск я имел в виду, что это возможно, но тогда еще и Мишустин не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне [власти] у меня была", — подчеркнул глава государства.

Как выглядит главная больница по лечению коронавируса в России — фото >>

Отметим, что Путин стал вторым после председателя Китая Си Цзиньпина, кто лично побывал в медучреждении с зараженными COVID-19.

Теги:
Россия, коронавирус, Владимир Путин



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