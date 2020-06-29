Иностранцам хотят упростить въезд в Россию — инициативу выразил МИД

Речь в данном случае идет об иностранцах, у которых есть близкие родственники — граждане России. Законопроект находится на стадии разработки.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. МИД РФ намерен упростить въезд в страну для иностранных граждан, у которых есть в России близкие родственники.

Об этом рассказал в интервью "Коммерсантъ" замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.

По его словам, сейчас активно разрабатывает закон, который бы предусматривал возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для данной категории лиц.

В заявлении им нужно будет указать своего близкого родственника — гражданина России. Эта процедура, по мнению Иванова, "исключит необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД РФ".

Кто сможет получить такую визу по ходатайству родственника-россиянина:

родители;

муж (жена);

дети (в том числе приемные);

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;

внуки;

бабушки и дедушки граждан России.

Кроме того, отдельно МИД работает над увеличением срока действия таких виз. В частности, планируется сделать так, чтобы по данному документу можно было пребывать на территории РФ в течение всего года без каких-либо ограничений.