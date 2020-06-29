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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

Иностранцам хотят упростить въезд в Россию — инициативу выразил МИД

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Речь в данном случае идет об иностранцах, у которых есть близкие родственники — граждане России. Законопроект находится на стадии разработки.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. МИД РФ намерен упростить въезд в страну для иностранных граждан, у которых есть в России близкие родственники.

© Sputnik / Александр Гальперин
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Об этом рассказал в интервью "Коммерсантъ" замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.

По его словам, сейчас активно разрабатывает закон, который бы предусматривал возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для данной категории лиц.

В заявлении им нужно будет указать своего близкого родственника — гражданина России. Эта процедура, по мнению Иванова, "исключит необходимость оформления приглашений через территориальные органы МВД РФ".

Кто сможет получить такую визу по ходатайству родственника-россиянина:

  • родители;
  • муж (жена);
  • дети (в том числе приемные);
  • полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;
  • внуки;
  • бабушки и дедушки граждан России.

Кроме того, отдельно МИД работает над увеличением срока действия таких виз. В частности, планируется сделать так, чтобы по данному документу можно было пребывать на территории РФ в течение всего года без каких-либо ограничений.

Теги:
Россия, въезд, иностранцы, МИД РФ



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