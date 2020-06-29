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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон может вновь стать президентом Молдовы - опрос

Илья Питалев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200629/14440565/Dodon-mozhet-vnov-stat-prezidentom-Moldovi---opros.html

Против всех готовы проголосовать 12,5% опрошенных, не могут ответить 8,6%, не хотят участвовать в выборах — 5,7%.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Действующий глава Молдовы Игорь Додон может снова одержать победу на выборах президента республики, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.

"Кандидатуру Додона готовы поддержать 35,8% (38,5% в мае) респондентов, экс-премьера Майю Санду — 19,2% (16,2% ранее)", - говорится в сообщении.

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе набрал 5,5% голосов (6,7% ранее), председатель "Нашей партии" Ренато Усатый - 4,1% (5,9% ранее), глава Демпартии Павел Филип - 1,9% (3,7% ранее). Остальные возможные кандидаты на пост президента в совокупности набрали 6,7%.

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Против всех готовы проголосовать 12,5% опрошенных, не могут ответить 8,6%, не хотят участвовать в выборах — 5,7%.

Напомним, выборы президента Молдовы запланированы на 1 ноября.

Теги:
президент, Президент, Молдова, Игорь Додон



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