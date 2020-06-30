Китайские СМИ оценили "смертоносные машины" ВС России на параде Победы

Журналисты отметили, что в мероприятии приняла участие не только техника времен войны, но и образцы новейшего вооружения, которые только начали поступать в российскую армию.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Китайское издание "Хуаньцю шибао" опубликовало статью, посвященную параду в честь 75-летия Победы в Москве.

Торжество, напомним, состоялось на Красной площади 24 июня.

Авторы статьи оценили масштаб празднования и отметили, что отдельного внимания заслуживает новейшая российская военная техника, которая была продемонстрирована на параде.

По словам журналистов, наибольший восторг вызвали новые версии "смертоносных машин" — танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ. В статье говорится, что эта военная техника, не считая еще не принятого на вооружение танка Т-14 "Армата", может считаться наиболее мощной и впечатляющей.

"Еще одной "смертоносной машиной", которая дебютировала на военном параде, является реактивная система залпового огня ТОС-2. Это усовершенствованная версия огнеметной системы ТОС-1, которая получила название "Тосочка", — подчеркивается в материале.

Китайские журналисты также отметили, что на параде Победы демонстрировалось не только современное российское вооружение, но и раритетная техника времен Второй мировой войны.

Действительно, по Красной площади проехали танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100.

В статье сообщается: тот факт, что Россия решила отдать дань истории, говорит о том, что страна "глубоко уважает своих "железных героев" Великой Отечественной войны".

Парад в честь 75-летия Великой Победы в этом году прошел с особым размахом.

В торжественном марше приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Это был день, когда 13 стран объединились, чтобы отметить общую победу над нацистским врагом!

Так, приехали поучаствовать в торжестве лидеры и военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и в том числе Китая.