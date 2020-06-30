США ужесточили правила экспорта в Россию

Теперь американские экспортеры должны будут получать лицензии на поставку в эти страны подшипников, полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, даже если эти товары предполагается использовать исключительно в гражданских целях.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. США снова ужесточили ограничения по экспорту в отношении поставок в Россию, сообщают "Известия".

"Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США представило два новых правила, которые еще больше ограничат потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу. Соответствующие меры вступили в силу в понедельник, 29 июня", - говорится в информации.

Теперь американские экспортеры должны будут получать лицензии на поставку в эти страны подшипников, полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, даже если эти товары предполагается использовать исключительно в гражданских целях.

Также расширяется определение военного использования, что сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, технологии и программное обеспечение.

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Новые правила не затронут экспорт в Россию товаров, предназначенных для Международной космической станции (МКС). Администрация США обычно выводит космическое сотрудничество с Россией из-под сферы действия санкций.