Атамбаева перевели из СИЗО в больницу из-за двухсторонней пневмонии

Двадцать девятого июня Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие и у него взяли тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев переведен из следственного изолятора (СИЗО) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в больницу в связи с диагностированием у него двухсторонней пневмонии, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Двадцать девятого июня Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие и у него взяли тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат", - говорится в информации.

В тот же день проведен онлайн-консилиум врачей, после чего поставлен диагноз "внебольничная двухсторонняя пневмония". Принято решение перевести бывшего президента на стационарное лечение.

В ГКНБ напоминают, что в СИЗО ГКНБ рекомендовано проводить встречи и приемы обращений через стеклянное ограждение, исключая физический контакт.

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В ведомстве информируют, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

СИЗО ГКНБ работает в штатном режиме. Проверку прошли все сотрудники СИЗО, среди которых симптомы коронавирусной инфекции не выявлены.