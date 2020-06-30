Иран выдал ордер на арест Трампа — это связано с убийством Сулеймани

По словам генпрокурора Тегерана, Дональд Трамп будет привлечен к ответственности, как только он уйдет с поста президента США.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Иран выдал ордер на арест главы Белого дома Дональда Трампа. Привлечь президента к ответственности планируют, как только он сложит свои полномочия.

Об этом сообщил генеральный прокурор Али Алкази Мехр, передает IRNA.

Отмечается, что, помимо американского лидера, в розыск объявлены еще 35 человек. Иранские власти попросили Интерпол поставить "красное уведомление" о приоритетности данного дела.

Между тем о ком конкретно идет речь, не сообщается.

Информацию о том, поступал ли действительно от Ирана запрос на розыск Трампа, в Интерполе пока не подтвердили.

Как считают эксперты, вероятность того, что данный запрос будет удовлетворен, крайне мала. В самом Интерполе недвусмысленно намекнули, что "организации строго запрещено предпринимать какие-либо вмешательства или действия политического, военного, религиозного или расового характера".

Война США с Ираном похоронит шансы Трампа избраться в 2020 году — эксперт >>

Поэтому подобного рода запросы рассматриваться не будут, отметили в Интерполе.

Напомним: иранский генерал Сулеймани был убит в результате атаки американских военных в ночь на 3 января в Багдаде. Приказ об его уничтожение был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Позднее он заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из американских посольств.