Угроза столкновения самолетов над Ростовом оказалась преувеличением

Согласно информации источника, в авиации бортовые и наземные системы предупреждения опасных сближений используются именно для того, чтобы не допускать столкновений.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Российские СМИ сообщают, что два самолета едва не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону, однако это является серьезным преувеличением, заявил РИА Новости представитель ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" (ГК по ОрВД).

"В небе над Ростовом якобы едва не столкнулись Airbus A320, вылетавший в Москву, и Boeing-777, следовавший из Осло в Дубаи", - пишут в СМИ.

В Госкорпорация по ОрВД уточнили, что в последние дни авиаинцидентов в районе Ростова-на-Дону зафиксировано не было. Однако, по их данным, три недели назад во время пролета самолета Вoeing-777-300ER авиакомпании Emirates в 300 километрах от Ростова-на-Дону на высоте 11300 метров произошло срабатывание системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе) по встречному Airbus 320-214 авиакомпании Сибирь, выполнявшему набор высоты.

Согласно информации источника, в авиации бортовые и наземные системы предупреждения опасных сближений используются именно для того, чтобы не допускать столкновений.

Он добавил, что периодически имеют место и ложные срабатывания, однако в данном случае расхождение самолетов прошло благополучно и на безопасном расстоянии.