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RT запускает медиашколу для региональных журналистов и блогеров

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200702/14462907/RT-zapuskaet-mediashkolu-dlya-regionalnykh-zhurnalistov-i-blogerov.html

Слушателям из разных регионов не нужно будет куда-либо ехать, журналисты сами приедут и расскажут, чему научились на RT.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Журналистов и блогеров из регионов России научат создавать уникальный контент. Этим займется телеканал RT, который запускает абсолютно бесплатную медиашколу "RT-Регион".

"Слушатели медиашколы "RT - Регион" узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей. Известные журналисты и медиаменеджеры обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии", - говорится в сообщении.

По словам главреда телеканала Маргариты Симоньян, слушателям не нужно будет куда-либо ехать, журналисты сами приедут и расскажут, чему научились на RT.

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В 2016 году RT открыл "Школу" для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась онлайн-школа RT - авторские тренинги и вебинары стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже около 500 человек из 20 стран. Часть выпускников получила возможность присоединиться к команде RT.

Участие в проекте "RT - Регион" бесплатное, но вот набор слушателей проводится на конкурсной основе.

Теги:
блогер, журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, Russia Today, Russia Today, RT, RT, Россия, Россия



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