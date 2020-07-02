Лукашенко заявил об окончании пандемии COVID-19 в Беларуси

Напомним, что в стране так и не был введен всеобщий карантин. При этом, на сегодняшний день, выявлены свыше 62,6 тысячи случаев инфицирования.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о победе стран над коронавирусом. Об этом он заявил во время вручения государственных наград.

Отдельно президент остановился на состоянии системы здравоохранения и том, как на ней сказалась пандемия.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла", — отметил Лукашенко.

По его словам, в трудное время Беларусь продемонстрировала "политическое здравомыслие" и "народную мудрость".

Ранее глава государства заявлял, что перед страной стоит задача одержать победу сразу над несколькими "пандемиями". Под ними Лукашенко имел в виду сферу здравоохранения, политики, экономики. Четвертым вызовом белорусским лидер назвал инфопандемию.

По последним данным, в Беларуси зарегистрировано около 62,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 405 человек, выздоровели и были выписаны свыше 48,7 тысячи граждан страны.