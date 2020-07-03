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В центре Праги состоялся пир в честь прощания с коронавирусом

В центре Праги состоялся пир в честь прощания с коронавирусом

© REUTERS /
В мире
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На Карловом мосту был установлен 500-метровый обеденный стол. Жители принесли еду и напитка, не соблюдали дистанцию и были без масок.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Праге состоялся пир в честь прощания с коронавирусом с участием более тысячи человек, сообщает BBC.

На Карловом мосту был установлен 500-метровый обеденный стол. Жители принесли еду и напитка, не соблюдали дистанцию и были без масок.

Организатором праздника выступил владелец одного из местных кафе Ондрей Кобза. 

"Мы хотим отметить конец коронавирусного кризиса. Люди смогут увидеть друг друга и показать, что они не бояться встречаться, не бояться взять кусочек сэндвича из рук соседа", — сказал организатор мероприятия.

Напомним, всего в Чехии зарегистрировано 349 смертей от COVID-19 и около 12 000 случаев заражения. 

Теги:
коронавирус, Прага



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