В центре Праги состоялся пир в честь прощания с коронавирусом

На Карловом мосту был установлен 500-метровый обеденный стол. Жители принесли еду и напитка, не соблюдали дистанцию и были без масок.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Праге состоялся пир в честь прощания с коронавирусом с участием более тысячи человек, сообщает BBC.

На Карловом мосту был установлен 500-метровый обеденный стол. Жители принесли еду и напитка, не соблюдали дистанцию и были без масок.

Организатором праздника выступил владелец одного из местных кафе Ондрей Кобза.

"Мы хотим отметить конец коронавирусного кризиса. Люди смогут увидеть друг друга и показать, что они не бояться встречаться, не бояться взять кусочек сэндвича из рук соседа", — сказал организатор мероприятия.

Напомним, всего в Чехии зарегистрировано 349 смертей от COVID-19 и около 12 000 случаев заражения.