Проекты "России сегодня" стали финалистами премии IPRA Golden World Awards

Победители конкурса будут объявлены позднее в июле, но из-за пандемии коронавируса церемония вручения наград в этом году не состоится.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Проекты МИА "Россия сегодня" "Музей исчезнувших картин" и SputnikPro стали финалистами крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020.

Победители конкурса будут объявлены позднее в июле, но из-за пандемии коронавируса церемония вручения наград в этом году не состоится.

"Музей исчезнувших картин" — уникальный проект в формате виртуальной реальности, позволяющий увидеть 17 прежде утраченных, но восстановленных в VR образцов русского искусства. Доступен на платформе иммерсивной журналистики – мобильном приложении РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android, в котором собраны VR- и AR-истории различной тематики. МИА "Россия сегодня" – единственное в стране информационное агентство, регулярно выпускающее VR-проекты.

SputnikPro – просветительский проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.

МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость , Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".