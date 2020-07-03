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Минздрав РФ: страна вернется к нормальной жизни не раньше февраля

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Sputnik Узбекистан
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Концерты, перелeты, полноценная работа, полноценный отдых. Маловероятно, что это произойдет раньше февраля.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Россия вернется к нормальной жизни только ближе к февралю 2021 года, считает Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет RT.

"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелeты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля", — сказал Мурашко в интервью Интерфаксу.

По его словам, необходимо разорвать цепочку передачи вируса. Также он заметил, что сейчас необходимо продолжать носить маски в людных местах и закрытых помещениях, а также систематически менять их. Средства защиты потребуются, пока не появится надежное средство профилактики и лечения инфекции, а у населения не выработается коллективный иммунитет.

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Напомним, российские кинотеатры возобновляют работу с 15 июля. 

Теги:
Россия, Россия, Карантин, коронавирус



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